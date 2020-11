Mια σημαντική μονάδα κράτησαν οι Μάβερικς.

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ έκανε χρήση της option 19 εκατ. δολαρίων και παρέμεινε στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς.

Τη σεζόν που πέρασε, έδωσε σημαντικές λύσεις στο Ντάλας με 15.8 πόντους και 3.3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Source: Tim Hardaway Jr. is exercising his $19 million player option. He will return to the Mavs after thriving in a starting role last season.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 19, 2020