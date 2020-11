NBA: Φόβοι για σοβαρή ζημιά στον αχίλλειο για Τόμπσον (pic)

Μπορεί σήμερα να ήταν ημέρα γιορτής για το NBA, καθώς υπάρχει το Draft του 2020, ωστόσο δυστυχώς τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στον Κλέι Τόμπσον. Και λέμε δυστυχώς γιατί ο τραυματισμός του γκαρντ των Ουόριορς στο δεξί του πόδι δείχνει να είναι πιο σοβαρός. Η αλήθεια είναι πως μόλις έγινε γνωστός ο τραυματισμός υπήρξε ένα κύμα συμπαράστασης από αντιπάλους και συμπαίκτες και πλέον υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο εκ των καλύτερων σουτέρ του πρωταθλήματος έχει θέμα με τον αχίλλειο τένοντα.

Αν οι φόβοι επαληθευτούν μετά και τις εξετάσεις που θα κάνει ο παίκτης σήμερα Πέμπτη, τότε ο Τόμπσον που έχει να αγωνιστεί από τους τελικούς του 2019 όταν και υπέστη ρήξη χιαστού, θα κάνει μήνες να επιστρέψει στους αγωνιστικούς μήνες. Μακάρι βέβαια τα αποτελέσματα να διαψεύσουν τους πάντες και ο εκ των ηγετών των Ουόριορς να επιστρέψει άμεσα στα παρκέ και να μας χαρίσει φοβερές στιγμές με τα τρίποντά του.

Yahoo Sources: The fear is Golden State Warriors star Klay Thompson has suffered a significant Achilles injury. An MRI scheduled for tomorrow morning.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 19, 2020