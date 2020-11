Draft: Ανταλλαγή για Νικς και Τζαζ

Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Μετά από τους Ουόριορς που αναζητούν την ανταλλαγή του Νο2, για το Νο4 των Μπουλς, και οι Νικς κινούνται στην αγορά. Προχώρησαν σε ανταλλαγή με τους Γιούτα Τζαζ. Τους έδωσαν δύο επιλογές (Νο27, Νο38) για να πάρουν το Νο23.

Το Νο38 το είχαν αποκτήσει το 2016 από τη Σάρλοτ, για την παραχώρηση του Ουίλι Ερναγκόμεθ. Και το... εξαργύρωσαν σήμερα. Την ίδια στιγμή, η επιλογή που θα κάνουν θα επιβαρύνει το salary cap τους (τα χρήματα για τον ετήσιο προϋπολογισμό των μισθών) κατά 200.000 δολάρια!

Βλέπετε, η πρώτη αμοιβή για το Νο23 ανέρχεται στα 2.200.000 δολάρια, ενώ αυτή για το Νο27 στα 2.000.000 δολάρια. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής, στους Νικς καταλήγουν και τα δικαιώματα του σέντερ της Μπανταλόνα, Άντε Τόμιτς.

The Knicks are moving up in tonight's NBA draft. pic.twitter.com/dOBnjdPLUy

— theScore (@theScore) November 18, 2020