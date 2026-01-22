Νικς: Σενάρια για ανταλλαγή του Τάουνς
Άνθρωποι της λίγκας θεωρούν πως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής του Καρλ-Άντονι Τάουνς, όπως τονίζει το Athletic, αλλά και η... αγορά.
Επιπλέον σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Νικς, Στιβ Πόπερ, η ομάδα της Νέας Υόρκης εξετάζουν μια ενδεχόμενα πακέτα ανταλλαγής με τους Γκρίζλις, τους Μάτζικ και τους Χόρνετς.
Οι Νικς δεν τα πηγαίνουν καλά τις τελευταίες μέρες και μετρούν 7 ήττες στα 10 τελευταία παιχνίδια τους, κάτι που έχουν κάνει τα σενάρια για το μέλλον του ΚΑΤ να φουντώσουν.
Φέτος ο ψηλός των Νικς μετρά 21 πόντους, 11.6 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 46.7%. Έχει και 1.2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.
People around the league believe a Karl-Anthony Towns trade isn’t off the table, The Athletic says, and the market thinks so too 👀— Basketball Forever (@bballforever_) January 22, 2026
The Knicks have discussed potential Towns deals with teams, including the Grizzlies, Magic and Hornets, Newsday’s Steve Popper reports.
Towns’… pic.twitter.com/cKtsFIxdmT
