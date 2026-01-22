Δημοσιεύματα των ΗΠΑ τονίζουν πως δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Τάουνς από τους Νικς.

Άνθρωποι της λίγκας θεωρούν πως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής του Καρλ-Άντονι Τάουνς, όπως τονίζει το Athletic, αλλά και η... αγορά.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Νικς, Στιβ Πόπερ, η ομάδα της Νέας Υόρκης εξετάζουν μια ενδεχόμενα πακέτα ανταλλαγής με τους Γκρίζλις, τους Μάτζικ και τους Χόρνετς.

Οι Νικς δεν τα πηγαίνουν καλά τις τελευταίες μέρες και μετρούν 7 ήττες στα 10 τελευταία παιχνίδια τους, κάτι που έχουν κάνει τα σενάρια για το μέλλον του ΚΑΤ να φουντώσουν.

Φέτος ο ψηλός των Νικς μετρά 21 πόντους, 11.6 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 46.7%. Έχει και 1.2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.