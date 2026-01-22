Νικς: Σενάρια για ανταλλαγή του Τάουνς

Νίκος Καρφής
Καρλ Άντονι Τάουνς
Δημοσιεύματα των ΗΠΑ τονίζουν πως δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Τάουνς από τους Νικς.

Άνθρωποι της λίγκας θεωρούν πως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα ανταλλαγής του Καρλ-Άντονι Τάουνς, όπως τονίζει το Athletic, αλλά και η... αγορά.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Νικς, Στιβ Πόπερ, η ομάδα της Νέας Υόρκης εξετάζουν μια ενδεχόμενα πακέτα ανταλλαγής με τους Γκρίζλις, τους Μάτζικ και τους Χόρνετς.

Οι Νικς δεν τα πηγαίνουν καλά τις τελευταίες μέρες και μετρούν 7 ήττες στα 10 τελευταία παιχνίδια τους, κάτι που έχουν κάνει τα σενάρια για το μέλλον του ΚΑΤ να φουντώσουν.

Φέτος ο ψηλός των Νικς μετρά 21 πόντους, 11.6 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 46.7%. Έχει και 1.2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

 
     

