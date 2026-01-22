Οι Νικς έστησαν πάρτι κόντρα στους Νετς και τους νίκησαν με 120-66.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν το ματς κόντρα στους Νετς οι Νικς και τους νίκησαν με 120-66. Έτσι πήγαν στο 26-18 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 12-30.

Ο Μπράνσον είχε 20 πόντους, ο Σάμετ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Τάουνς τελείωσε το ματς με 14 πόντους για την ομάδα από τη Νέα Υόρκη.

Από την άλλη πλευρά για τους Νετς που δυσκολεύονται σε άλλη μια σεζόν πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικλ Πόρτερ τζούνιορ που σημείωσε 12 πόντους σε μια κάκιστη βραδιά για την ομάδα του.