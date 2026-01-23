Το αινιγματικό tweet του Γιαμπουσέλε: «Ένα μικρό βήμα πίσω για μια μεγάλη επιστροφή!»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με ανάρτησή του στο X, αναφέρθηκε σε ένα μικρό βήμα πίσω που μπορεί να είναι απαραίτητο για μια μεγάλη επιστροφή, πυροδοτώντας συζητήσεις για πιθανό trade ή επιστροφή του στην Ευρώπη.

Η περίπτωση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, καθώς φέρεται να αναζητά νέο προορισμό στο ΝΒΑ, ελπίζοντας σε περισσότερα λεπτά και αγωνιστική σταθερότητα σε σχέση με την παρουσία του στους Νικς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, οι Νεοϋορκέζοι έχουν εντάξει τον Γάλλο φόργουορντ στη λίστα των παικτών που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή. Ο Γιαμπουσέλε επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από έναν μικρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός για δύο αγώνες, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να βρει ρόλο στο rotation.

Φέτος μετράει 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ μ.ό. σε 37 συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ λιγότερο από 10 λεπτά ανά αγώνα.

Με ανάρτησή του στο X, ο Γιαμπουσέλε πυροδότησε συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή ή επιστροφή του στην Ευρώπη, γράφοντας: «Ό,τι κι αν συμβεί αύριο, νιώθω τρομερά τυχερός που βρίσκομαι στη θέση που είμαι σήμερα. Ένα μικρό βήμα πίσω για μια μεγάλη επιστροφή, αυτή είναι η αγαπημένη μου φράση. Σας αγαπώ όλους».

Ο δυναμικός φόργουορντ κατέκτησε τη EuroLeague το 2024 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ακολούθως επέστρεψε στο ΝΒΑ για τους Σίξερς, όπου πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν του στη λίγκα, με 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 70 αγώνες. Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο 11.7 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς.