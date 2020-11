Ο Τζαμπάρι Πάρκερ αποφάσισε να συνεχίσει στους Κινγκς κάνοντας χρήση του όρου που ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με την ομάδα του Σακραμέντο.

Η αμοιβή του για την σεζόν που ακολουθεί ανέρχεται στα 6.500.000 δολάρια.

Ο Πάρκερ πέρυσι σε 38 αγώνες πρόσφερε 14 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Kings forward Jabari Parker will exercise his $6.5 million option for the 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2020