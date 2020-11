Σανς για Πολ: «Ο νέος γιος του Φοίνιξ» (pic & vid)

Oι Σανς έκαναν το... μπαμ αφού απέκτησαν με ανταλλαγή τον Κρις Πολ, με τους Ρίκι Ρούμπιο, Κέλι Ούμπρε, Τάι Τζερόμ, Τζέιλεν Λεκιού κι ένα draft-pick 2022 πρώτου γύρου να πηγαίνουν Οκλαχόμα.

Οι... ήλιοι έφτιαξαν ήδη video για να καλωσορίσουν τον CP3 και τον έβαλαν δίπλα στον Ντέβιν Μπούκερ, γράφοντας ο «νέος γιος του Φοίνιξ».

Δείτε την ανάρτηση τους

THE NEW PHOENIX SON@CP3 in The Valley! pic.twitter.com/jJVrAGTR6W

— Phoenix Suns (@Suns) November 17, 2020