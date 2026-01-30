Έντουαρντς: Δεν άντεξε το μαρκάρισμα του Ντορτ και τον ξεφορτώθηκε με χτύπημα
Ντέρμπι στη Δύση και οι λύκοι έδειξαν χαρακτήρα. Επικράτησαν με 123-111 των Θάντερ και έτσι πήγαν στο 30-19 για να ρίξουν την Οκλαχόμα στο 38-11.
Ο Έντουαρντς είχε 26 πόντους, όμως κατά τη διάρκεια του ματς δεν άντεξε την άμυνα του Ντορτ και πήρε τα... μέτρα του. Ο Καναδός γκαρντ αποτελεί εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ και κολλά σαν βδέλλα στους αντιπάλους του.
Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Αnt-man, ο οποίος εκνευρίστηκε και τον ξεφορτώθηκε με κάτι σαν αγκωνιά. Φυσικά χρεώθηκε αμέσως με φάουλ, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Εκνευρισμένος με τον αντίπαλο του.
Anthony Edwards is SICK of Lu Dort and threw an ELBOW at his face 😭 pic.twitter.com/ne1gLuEYJz— BrickCenter (@BrickCenter_) January 30, 2026
