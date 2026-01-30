Ο Άντονι Έντουαρντς κουράστηκε με το μαρκάρισμα του Ντορτ και βρήκε τρόπο να τον ξεφορτωθεί.

Ντέρμπι στη Δύση και οι λύκοι έδειξαν χαρακτήρα. Επικράτησαν με 123-111 των Θάντερ και έτσι πήγαν στο 30-19 για να ρίξουν την Οκλαχόμα στο 38-11.

Ο Έντουαρντς είχε 26 πόντους, όμως κατά τη διάρκεια του ματς δεν άντεξε την άμυνα του Ντορτ και πήρε τα... μέτρα του. Ο Καναδός γκαρντ αποτελεί εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ και κολλά σαν βδέλλα στους αντιπάλους του.

Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Αnt-man, ο οποίος εκνευρίστηκε και τον ξεφορτώθηκε με κάτι σαν αγκωνιά. Φυσικά χρεώθηκε αμέσως με φάουλ, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Εκνευρισμένος με τον αντίπαλο του.