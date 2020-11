Ο Αντετοκούνμπο απάντησε στον Κύργιο για το... φλερτ με Χιτ! (pic)

O Νικ Κύργιος έβαλε... φωτιά στο ΝΒΑ, αφού τόνισε πως ρώτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Μαϊάμι και εκείνος... έσκασε ένα τεράστιο χαμόγελο.

Άλλωστε οι Χιτ είναι μια ομάδα που ενδιαφέρονται με τον Greek Freak όπως οι Ουόριορς (ο Πέρκινς τον συμβούλευσε να πάει στο Γκόλντεν Στέιτ) και οι Μάβερικς.

Ο ΜVP του ΝΒΑ απάντησε στον τενίστα και έγραψε: «Γιατί πάντα θες να ξεκινάς κάτι;».

Δείτε την ανάρτηση

Why do you always have to start something?!!@NickKyrgios

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 16, 2020