Λέικερς: Το banner των πρωταθλητών στο προπονητικό κέντρο! (vid)

Οι παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς που μπαίνουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας θα βλέπουν κάτι ξεχωριστό. Την επιβράβευση των κόπων της περασμένης σεζόν. Ήδη στο προπονητήριο των πρωταθλητών υπάρχει το banner για το πρωτάθλημα που κατακτήθηκε στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Το... αποκάλυψε ο Κουίν Κουκ, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ασχολείται με τα social media. Την ημέρα της κατάκτησης του τίτλου, η αποστολή των Λέικερς έφυγε από το Ορλάντο δίχως τον Κουκ, ο οποίος χρησιμοποίησε το Instagram για να ειδοποιήσει τους συμπαίκτες του.

Δείτε το νέο banner των πρωταθλητών.

The Lakers have their championship banner up in their practice facility. (via @QCook323) pic.twitter.com/MiulwqkpAa

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 16, 2020