Trade alert: Ο Μούσα στο Ντιτρόιτ, ο Μπράουν στους Νετς (pic)

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ο Ντζάναν Μούσα που είχε... βρεθεί προ των πυλών του ΣΕΦ, θα φορέσει τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς αφήνοντας την πόλη του Μπρούκλιν.

Το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνει ο Μπρους Μπράουν ο οποίος αφήνει το Μίσιγκαν για λογαριασμό των Νετς. Το Ντιτρόιτ θα πάρει επίσης και το pick του β' γύρου στο ντραφτ του 2021.

The Detroit Pistons are trading G Bruce Brown to the Brooklyn Nets for F Dzanan Musa and a 2021 second-round pick, sources tell ESPN.

