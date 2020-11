Χαρτ: «Αν πάει ο Χάρντεν στους Νετς, πάμε κατευθείαν στο 2022, γιατί τέλειωσε το 2021» (pic)

Όλο και πληθαίνουν τα σενάρια για τον Τζέιμς Χάρντεν, αφού οι Νετς φαίνεται πως θέλουν να προσθέσουν έναν τρίτο σταρ στους Ντουράντ και Ίρβινγκ και φυσικά να γίνουν το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα.

Ο Τζος Χαρτ έθεσε με ένα μήνυμα του, ακριβώς τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση: «Ξεπέρασα το 2020, αλλά αν ο Τζέιμς πάει στο Μπρούκλιν τότε θα σας δω όλους το 2022, γιατί το 2021 είναι δικό τους».

I was already over 2020 but if James goes to Brooklyn then I’ll see yall 2022 cause they got 2021

— Josh Hart (@joshhart) November 15, 2020