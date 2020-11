Εβάν Φουρνιέ: Κάνει opt-in στα 17 εκατομμύρια δολάρια και παραμένει στο Ορλάντο

Ο Γάλλος γκαρντ έχει το δικαίωμα, είτε να κάνει opt-in στο συμβόλαιό του, είτε να βγει στην free agency σε λίγες ημέρες και δη στις 20 Νοεμβρίου.

Όμως, σύμφωνα και με τον Σαμς Τσαράνια του «The Athletic» αναμένεται να κάνει opt-in και να παραμείνει στους Ορλάντο Μάτζικ έναντι 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Εβάν Φουρνιέ μετράει 523 ματς στο ΝΒΑ με Ντένβερ και Ορλάντο, έχοντας κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ, σουτάροντας με 38% στα τρίποντα.

Magic’s Evan Fournier will exercise his $17M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020