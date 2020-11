Νικς: Ουέστμπρουκ υπό προϋποθέσεις! (pic)

Από τότε που ζήτησε ανταλλαγή από τους Ρόκετς, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει εμπλακεί σε πολλά δημοσιεύματα για ανταλλαγή.

Σύμφωνα με τον Marc Stein οι Νικς βρίσκονται στη λίστα για τον πρώην MVP του ΝΒΑ μόνο αν μπορέσουν να αντέξουν το συμβόλαιο 130+ εκ. ευρώ που έχει.

Πάντως σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για ένα trade του Ράσελ.

