H νέα «city» φανέλα των Μπακς έχει κάτι από... Μαϊάμι! (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα θυμίζουν κάτι από... Μαϊάμι. Όχι τους Μαϊάμι Χιτ, αλλά τους... σκληρούς του Μαϊάμι (Miami Vice). Η νέα «city» φανέλα της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα περιέχει μπόλικο ροζ και αρκετό πράσινο χρώμα. Όπως ακριβώς ήταν και το λογότυπο της θρυλικής σειράς. Κάτι που είχαν «δανειστεί» και οι Χιτ την περσινή εντυπωσιακή σεζόν.

FIRST LOOK: An exclusive for KXCN, The Milwaukee Bucks ‘City’ Edition jerseys for the 2020-2021 have leaked. A Milwaukee Vice theme it appears. pic.twitter.com/CNi3jMnRNC

— Craigory Smith, KXCN⚪️ (@nihilist_bucks) November 11, 2020