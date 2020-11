Οι Μπακς ενδιαφέρονται για τον Άαρον Γκόρντον! (pic)

Οι Μάτζικ φαίνεται πως συζητούν το ενδεχόμενο να ανταλλάξουν τον Άαρον Γκόρντον και ήδη τα πρώτα ονόματα ομάδων έχουν κάνει την εμφάνιση τους.

Κανείς δεν ξέρει πόσο προχωρημένες είναι οι συζητήσεις ή με πόσες ομάδες, αλλά η είδηση κυκλοφορεί και πολλοί θα είναι οι ενδιαφερόμενοι.

Οι Μπακς είναι μια από τις ομάδες που ρώτησε για τον Γκόρντον, με τους Μάτζικ να συνεχίζουν να ακούν προτάσεις για το αστέρι τους.

Ο Γκόρντον είναι πλέον στα 25 του και φαίνεται πως η απόφαση για εκείνον έχει παρθεί, με τον Βούσεβιτς να βγαίνει μπροστά. Ο ψηλός των Μάτζικ είχε φέτος 14.4 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ και είναι σίγουρο ότι μαζί με τον Γιάννη θα έφτιαχναν μια ρακέτα... τρομαχτική.

Magic discussing trades centered on Aaron Gordon. Bucks among the interested, source says. https://t.co/Awu8gOVteS pic.twitter.com/4arqGWLf2p

— Sam Amico (@AmicoHoops) November 11, 2020