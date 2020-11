Σίλβερ στις ομάδες του ΝΒΑ: «Ο χρόνος μας τελειώνει»

Το ΝΒΑ το έχει κάνει ξεκάθαρο. Η έναρξη της σεζόν πρέπει να είναι η 22η Δεκεμβρίου. Οι παίκτες αντιδρούν, μόνο που το ΝΒΑ, πλέον, έχει αρχίσει να πιέζει. Προκειμένου να εξαντλήσει κάθε περιθώριο.

Η λίγκα είχε μία τηλεδιάσκεψη με τους general managers των ομάδων, εξηγώντας πως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, αν η σεζόν αρχίσει τον Δεκέμβριο.

Η προειδοποίηση του κομισάριου Άνταμ Σίλβερ αφορά την προετοιμασία των ομάδων και το χρονοδιάγραμμα, το οποίο πρέπει να καταστρωθεί. Οι παίκτες θα πρέπει να ενημερωθούν οκτώ εβδομάδες πριν από την έναρξη της σεζόν. Κάτι που σημαίνει ότι όντως ο χρόνος λιγοστεύει.

Και όλα δείχνουν, εκτός αν γίνει κάτι συγκλονιστικό, πως το ΝΒΑ θα επιστρέψει το 2021.

The NBPA's engaged with conversations with players on the issue of the start date of the season -- December or January -- and also continues to negotiate with the league on a number of financial amendments to the CBA needing resolution for start of 2020-2021 season, per sources.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 2, 2020