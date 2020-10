«Οι Μπακς ψάχνουν γκαρντ και θα πάνε για Ολαντίπο, Κρις Πολ ή Λάουρι!» (pic)

Ακόμα μια σεζόν δεν τελείωσε καλά για τους Μπακς και άπαντες έχουν καταλάβει ότι αν θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα πρέπει να δώσουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον γκαρντ που χρειάζεται.

Τα ονόματα που κάνουν παρέλαση είναι πάρα πολλά, κάθε μέρα ακούγεται και κάτι διαφορετικό, αλλά το σενάριο που θέλει ένα γκαρντ αξίας στο Μιλγουόκι φαντάζει πιο αληθινό απ' όλα, με τον Έλληνα σταρ να έχει ζητήσει τέτοιου είδους βοήθεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Βίκτορ Ολαντίπο, ο Κρίς Πολ και ο Κάιλ Λάουρι είναι οι τρεις καλύτεροι της αγοράς και είναι και οι τρεις που κοιτούν τα «Ελάφια».

Ρεαλιστικά είναι δύσκολο οι Ράπτορς να αφήσουν τον Λάουρι να πάει στους Μπακς, με τα άλλα δύο ονόματα να μοιάζουν πιο εφικτές περιπτώσεις. Ο Ολαντίπο μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με συμφωνία 85 εκ. δολαρίων και αν οι Πέισερς δεν θέλουν να του δώσουν μαξ συμβόλαιο ίσως δει τις επιλογές του.

Ο Κρις Πολ από την άλλη είναι εκείνος που θέλει και ο Γιάννης. Στα 35 του έκανε μια τρομερή σεζόν και είναι αυτό που χρειάζεται ο Αντετοκούνμπο δίπλα του από αξία και εμπειρία. Το πρόβλημα είναι ότι έχει τεράστιο συμβόλαιο και αυτό αποτελεί αγκάθι για το ΜΙλγουόκι.

Milwaukee Bucks are looking to add a high impact player at the guard position depending on cost & availability.

I’m Told: Bucks are inquiring about Indiana Pacers guard Victor Oladipo, Oklahoma City Thunder’s Chris Paul & Toronto Raptors icon Kyle Lowry. pic.twitter.com/nkQYXm7DY2

— Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) October 30, 2020