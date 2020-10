Στις 30 Οκτωβρίου του 2013 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στο «Madison Square Garden» και δη για 9:39 λεπτά, στην ήττα από τους Νικς (90-83) έχοντας μετρήσει 1/2 ελεύθερες βολές και 1 λάθος σε 4:43.

«Μοιάζει σαν να είναι χθες» ανέφερε ο «back to back» MVP του ΝΒΑ για το ντεμπούτο του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

2013 feels like it was yesterday pic.twitter.com/wDtNDwRVI9

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 30, 2020