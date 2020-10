Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σαν σήμερα άρχισε το «μυθικό» ταξίδι στο ΝΒΑ! (vid)

Επτά ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ένα νεαρό αδύνατο αγόρι, φόρεσε την φανέλα των Μπακς και βγήκε στο παρκέ, για να συστηθεί για πρώτη φορά στην ζωή του στην μεγάλη σκηνή.

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2013 όταν ο Λάρι Ντρου πέρασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ του «Madison Square Garden» στη Νέα Υόρκη μετά από 9:39 λεπτά, στην ήττα από τους Νικς (90-83) κι είχε μετρήσει 1/2 ελεύθερες βολές και 1 λάθος σε 4:43.

Επτά χρόνια πριν ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι, ο MVP του ΝΒΑ έκανε το ντεμπούτο του και μπορεί να μην ήταν εντυπωσιακό, αρκούσε πάντως για να γίνει απλά η αρχή για μια ιστορική καριέρα, που φυσικά ακόμα δεν έχει φτάσει στο απόγειο της.

Πλέον, το 2020 ο «Greek Freak» του Παγκόσμιου μπάσκετ μετρά δύο βραβεία MVP, ένα καλύτερου αμυντικού της λίγκας, είναι 4 φορές All Star και έχει βρεθεί και δύο φορές στην καλύτερη ομάδα της λίγκας.

7 years ago today, back-to-back MVP @Giannis_An34 made his NBA debut: 1 point, 1 turnover & 2 fouls in 4 minutes.

He averaged 7 PTS & 4 REB his rookie season and has increased his scoring & rebounding every season since. pic.twitter.com/wfYdio2PoF

