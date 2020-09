Μαλίκ Μπίσλεϊ: Συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος

Όπως ανέφερε αρχικά ο Σαμς Τσαράνια στο «The Athletic», η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του στο Πλίμουθ της Μινεσότα το βράδυ του Σαββάτου (26/9) και οδηγήθηκε στο κρατητήριο με τις κατηγορίες για κατοχή μαριχουάνας και κλεμμένης περιουσίας.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο ο Μαλίκ Μπίσλεϊ αφέθηκε ελεύθερος και αυτό διότι δεν υπήρχαν επίσημες κατηγορίες όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Στίβεν Χέινι.

Minnesota's Malik Beasley has been released from jail and there are no official charges at this time, per his attorney Steven Haney.

Details on @TheAthleticNBA: https://t.co/18B29XzlXf

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 27, 2020