Γεμίζουν τα άτομα που θα βρίσκονται στο πλευρό του Ντοκ Ρίβερς στους Σίξερς.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Σαμ Κασέλ θα πάρει θέση στο staff της ομάδας της Φιλαδέλφεια, ακολουθώντας τον μετά τους Κλίπερς.

O Kασέλ ήταν assistant στην ομάδα του LA από το 2014, ενώ νωρίτερα ήταν στο ίδιο πόστο στους Ουίζαρντς.

Sam Cassell will join Doc Rivers’ staff with the Sixers, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/2lqGiiXI4c

Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 28, 2020