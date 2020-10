ΝΒΑ: Τζάμπολ πριν τα Χριστούγεννα, χωρίς All Star Game και με 70-72 ματς!

Οι συζητήσεις για το πλάνο της επόμενης σεζόν στο ΝΒΑ συνεχίζονται. Αλλά πλέον μοιάζει δεδομένο πως πρόθεση της Λίγκας είναι να γίνει το τζάμπολ λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα!

Σε μία σεζόν που θα έχει 70 με 72 αγώνες και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα διαθέτει All Star Game. Το φετινό παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Ιντιανάπολις.

Επίσης, ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ και το επιτελείο του σχεδιάζουν το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μειώσουν τα ταξίδια. Για παράδειγμα, μία ομάδα θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και θα αντιμετωπίσει διαδοχικά τους Νικς και τους Νετς.

Υιοθετώντας ένα σύστημα που έχει εδώ και χρόνια το πρωτάθλημα του μπέιζμπολ.

Εξάλλου, φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά η εκκίνηση δίχως θεατές, καθώς το ΝΒΑ δεν είναι διατεθειμένο να περιμένει πότε θα αρθεί η απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων στο γήπεδο, εξαιτίας της covid-19.

Όταν θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, θα ενημερωθεί η Ένωση Παικτών και οι δύο πλευρές θα αποφασίσουν οριστικά τι θα συμβεί με την έναρξη της σεζόν 2020-2021.

Because approximately two-thirds of the league’s current jurisdictions still aren’t allowing large gatherings of people – as well as the ominous current trajectory of the virus – the NBA has become less apt to delay start of season and wait on return of fans, sources said. https://t.co/owCgERQOEX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2020