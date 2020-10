Οι Μπακς φέρνουν τον «γιατρό των σουτ» για να βοηθήσει τον Αντετοκούνμπο!

Το πρόβλημα χρειάζεται λύση. Ο «γιατρός των σουτ» επιστρέφει στο Μιλγουόκι για να βοηθήσει (και όχι μόνο) τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο Τζος Οπενχάιμερ ήταν μέλος των Μπακς από το 2013 έως το 2016. Στα πρώτα χρόνια του Giannis δηλαδή. Προτού γίνει... Γιάνναρος και δύο φορές MVP.

Οι ιστορίες που έχουν διηγηθεί οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς για τον Οπενχάιμερ είναι εκπληκτικές. Είναι σουτέρ και το δείχνει. Σε κάθε διαγωνισμό με τους παίκτες δεν χάνει σουτ! Και αν γίνει αυτό, θα είναι μία στις δέκα.

«Από την αρχή της σεζόν τον έχω νικήσει μία φορά. Συνήθως βάζει 9 στα 10 τρίποντα», είχε πει παλιότερα ο Αντετοκούνμπο.

Ο Οπενχάιμερ ήταν στο επιτελείο υπό την καθοδήγηση τόσο του Λάρι Ντρου, όσο και του Τζέισον Κιντ, ενώ τώρα θα δουλέψει μαζί με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ. Και είναι σίγουρο ότι θα περάσει αρκετές ώρες και μπόλικα σουτ μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο νέος βοηθός των Μπακς δεν ασχολείται μόνο με τα σουτ, αλλά και με την αυτοπεποίθηση των παικτών. Και μετά την αποτυχία στη «φούσκα», είναι σίγουρο πως οι Μπακς χρειάζονται μία τόνωση.

Έτσι και αλλιώς, η σεζόν που θα ξεκινήσει, λογικά, το 2021 είναι κομβική για τους Μπακς. Με πρώτο και κυριότερο στόχο να κρατήσουν τον «Αντέτο» στο Μιλγουόκι και τα επόμενα χρόνια.

Can confirm Josh Oppenheimer is joining the Bucks staff as an assistant. Was an assistant with Milwaukee from 2013-2016.

Fans may remember him as the "Shot doctor" who worked a lot with a young Giannis Antetokounmpo: https://t.co/x9cqMWKkgC

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) October 23, 2020