ΝΒΑ: Το Γκόλντεν Στέιτ συναντήθηκε με τον Αβντίγια και ξετρελάθηκε!

Λογίζεται ως... έρωτας με την πρώτη ματιά! Όταν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συνάντησαν τον Ντένι Αβντίγια! Οι Ουόριορς έχουν τη 2η επιλογή στο φετινό Draft (18/11) και πλέον ο Αβντίγια προκύπτει ως η βασική επιλογή τους. Όχι πως πριν δεν ήταν. Τώρα όμως κέρδισε και άλλους πόντους.

Ο Στιβ Κερ και άλλα μέλη της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ, ταξίδεψαν μέχρι την Ατλάντα, προκειμένου να συναντηθούν με τον Ισραηλινό. Και όσα προκύπτουν αναφέρουν πως οι πρωταθλητές του 2015, του 2017 και του 2018 «ερωτεύτηκαν» τον Αβντίγια!

Ο 19χρονος της Μακάμπι Τελ Αβίβ ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στις προπονήσεις που έκανε, αλλά αυτό που μέτρησε ήταν ο χαρακτήρας του.

Warriors 'blown away' by Israeli prospect Deni Avdija after workout and meeting, per reporthttps://t.co/NjN3KsXdYs

