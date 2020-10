Ο Σον Κεμπ ανοίγει μαγαζί με προϊόντα κάνναβης (pics & vid)

Πριν την Οκλαχόμα, υπήρχε το Σιάτλ. Πριν από τους Θάντερ, ήταν οι Σόνικς. «Βασιλιάς» εκείνης της ομάδας ήταν ο Σον Κεμπ. Μαζί με τον Γκάρι Πέιτον οδήγησαν τους Σόνικς μέχρι τους τελικούς του 1996.

Τα χρόνια πέρασαν με τη ζωή του Κεμπ να έχει πολλά προβλήματα. Όχι μόνο οικονομικά. Ο Κεμπ έχει αφήσει πίσω του τα χρόνια του μπάσκετμπολ.

Και την επόμενη εβδομάδα θα κάνει εγκαίνια στο δικό του κατάστημα. Με προϊόντα κάνναβης!

Στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα των εγκαινίων στο Σιάτλ, το δίδυμο των Σόνικς θα ενωθεί ξανά, αφού ο Γκάρι Πέιτον θα δώσει το παρών!

Seattle SuperSonics legend Shawn Kemp is officially opening up his cannabis shop next week. It will become Seattle’s first Black-owned dispensary.

The Reign Man will he joined by former teammate Gary Payton for the grand opening on Oct. 30 at 12:45pm.

Shop is at 3035 1st Ave pic.twitter.com/4l64lQxi0P

— Ben Arthur (@benyarthur) October 22, 2020