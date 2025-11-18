Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν ακάθεκτοι και τη φετινή σεζόν καθώς πέρασαν... αέρα και από την έδρα της Νέας Ορλεάνης κερδίζοντας τους Πέλικανς με 126-109.

Όπως φαίνεται οι Θάντερ δεν έχουν μείνει με τις... δάφνες του πρωταθλήματος και έχουν βάλει πλώρη για να το επαναλάβουν.

Κόντρα στους Πέλικανς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 27 πόντους διαφορά και να διατηρήσουν το καλύτερο, έως τώρα, ρεκόρ στο ΝΒΑ με 14 νίκες σε 15 παιχνίδια (14-1).

Ουσιαστικά τα πάντα είχαν τελειώσει από την 1η περίοδο και το εντυπωσιακό 24-49 με το οποίο η Οκλαχόμα είχε ρίξει από νωρίς τους... τίτλους τέλους στο παιχνίδι.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν ήταν ο πρώτος σκόρερ έχοντας 26 πόντους με 7/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές και 9 ριμπάουντ, ενώ ο συνήθης ύποπτος Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε άλλους 23 πόντους και 8 ασίστ.

Οι Πέλικανς (2-12) έπαιξαν για 9ο ματς φέτος χωρίς τον Ζάιον Γουίλιαμσον ενώ ήταν εκτός και ο Σαντίκ Μπέι. Ξεχώρισε ο Τζερεμάια Φίαρς με 24 πόντους και 9/16 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-49, 56-69, 70-105, 109-126.