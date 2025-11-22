Οι Θάντερ έκαναν επίδειξη δύναμης με το 144-112 κόντρα στη Γιούτα και πήγαν στο 16-1.

Πράματα και θάματα από την Οκλαχόμα τη φετινή σεζόν. Οι Θάντερ βρίσκονται στο 16-1 στη βαθμολογία και φυσικά είναι στην κορυφή του ΝΒΑ. Κόντρα στους Τζαζ δεν αντιμετωπίσαν κάποιο πρόβλημα και επικράτησαν με 144-122 εκτός έδρας.

Για τους νικητές ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 31 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τζο πρόσθεσε 16 πόντους σε μια πολύ άνετη επικράτησε της ομάδας που φέτος θέλει να φτάσει στο δεύτερο σερί πρωτάθλημα της.

Από την άλλη πλευρά για τους απογοητευτικούς και φέτος Τζαζ ο Μάρκανεν είχε 19 πόντους και ο Τζορτζ μέτρτησε 20 με 8 ασίστ. Οι Μορμόνοι είναι στο 5-10 και δείχνουν για ξανά πως δύσκολα θα βρεθούν σε θέση playoffs στο τέλος της regular season.