«Οι Ουόριορς πρέπει να πάρουν τον Αβντίγια» (pic)

Yπάρχουν πολλές επιλογές για τους Ουόριορς στο draft του 2020 (έχουν το Νο.2) και οι φήμες λένε για Άντονι Έντουαρντς, Τζέιμς Βάισμαν και ΛαΜέλο Μπολ. Ωστόσο το όνομα του Ντένι Αβντίγια κερδίζει πόντους τις τελευταίες μέρες .

Ο πρώην παίκτης των Ουόριορς και συμπαίκτης του Αβντίγια στη Μακάμπι, Όμρι Κάσπι τόνισε πως οι... πολεμιστές θα πρέπει να τον πάρουν.

«Πρέπει να πάρουν τον Αβντίγια. Έχει τεράστια προοπτική και όλα τα... εργαλεία για να γίνει ένας καλός παίκτης στο ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του στο Runnin' Plays podcast.

Omri Casspi thinks the Warriors should "absolutely" consider drafting Deni Avdija at No. 2 overall (via @GrantLiffmann)https://t.co/cEhh0GFkxr pic.twitter.com/zGTbsiPhTf

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 20, 2020