Οι Μάβερικς είχαν μείνει... ζωντανοί στη σειρά με τους Κλίπερς, αφού στο Game 4, ο Λούκα Ντόντσιτς... εκτέλεσε την ομάδα του Λέοναρντ και ισοφάρισε σε 2-2.

Την τριποντάρα νίκης δεν μπορεί να την ξεχάσει το ΝΒΑ και ανέβασε video με το πως μεταδόθηκε σε όλες τις γλώσσες

Δείτε το

LUKA MAGIC... we flashback to @luka7doncic's

incredible #TissotBuzzerBeater as heard around the world! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/gbEsk83RZ3

— NBA (@NBA) October 19, 2020