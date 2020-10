ΛεΜπρον: «Ο 35χρονος εαυτός μου θα κυριαρχούσε κόντρα στον 27χρονο» (vid)

Οι Λέικερς είναι πρωταθλητές του ΝΒΑ, ο ΛεΜπρον είναι MVP των Τελικών και κατάφερε στα 35 του χρόνια να κάνει ακόμα ένα όνειρο του πραγματικότητα. Ο «Βασιλιάς» έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του και ακόμα και σήμερα, που άκουσε πάρα πολλά, επέστρεψε στην κορυφή με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Αν κάποιος είχε αμφιβολία ο ΛεΜπρον φρόντισε να την εξαφανίσει, αφού παραδέχτηκε ότι η σημερινή εκδοχή του εαυτού του είναι καλύτερη από την νεότερη.

«Ο 35χρονος ΛεΜπρον θα έλεγε στον 27χρονο ότι δεν έχεις ιδέα για το παιχνίδι. Δεν έχεις ιδέα τι μπορείς να κάνεις. Οπότε πιστεύω ότι ο 35χρονος ΛεΜπρον θα κυριαρχούσε στον μικρότερο. Δεν θα είχε ελπίδα. Όλη αυτή η αθλητικότητα δεν θα έκανε τίποτα».

LeBron James says 35-year old LeBron would dominate 27-year old LeBron.

"He would dominate him." pic.twitter.com/XLvCqRX3U8

