O Nτέιβις χτύπησε τον Κράουντερ, αλλά γλίτωσε την τιμωρία! (vid)

Χαμός έχει γίνει στα social media τις τελευταίες ώρες με το χτύπημα του Άντονι Ντέιβις στο πρόσωπο του Τζέι Κράουντερ κατά τη διάρκεια του Game 5 των τελικών των Χιτ με τους Λέικερς.

Ο ψηλός των Λέικερς δεν τιμωρήθηκε μετά το χτύπημα του, ενώ πολύς κόσμος ζήτησε να επέμβει το ΝΒΑ και να τον τιμωρήσει ενόψει του Game 6 (02:30, Cosmote Sport 4 HD).

Tελικά η λίγκα αποφάσισε να μην του επιβάλλει κάμια τιμωρία, με τον Unibrow να γλιτώνει, όμως από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός.

Το 2015 ο Τζέι Αρ Σμιθ είχε τιμωρηθεί για 2 ματς, αφού είχε κάνει κάτι παρόμοιο στον Κράουντερ.

Fans are calling for the NBA to look at this Anthony Davis elbow on Jae Crowder

JR Smith got suspended for 2 games in 2015 for doing something similar to Jae Crowder pic.twitter.com/4vFShVuulD @BTNXYZ #ByTheNumbers

— ByTheNumbers (@BTNXYZ) October 11, 2020