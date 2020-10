Η πρώτη φωτογραφία του Ντελόντε Ουέστ από το κέντρο αποτοξίνωσης (pic)

Ο Μαρκ Κιούμπαν ήταν αυτός που βοήθησε τον πρώην παίκτη της ομάδας του να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης και να «πολεμήσει» τους «δαίμονες» του, ώστε να μπει στο σωστό και υγιή δρόμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει, οι ειδικοί γιατροί που παρακολουθούν την κατάσταση του Ντελόντε Ουέστ είχαν δηλώσει αισιόδοξοι με την ανταπόκριση που δείχνει στην θεραπεία του.

Και αυτό φάνηκε και από την φωτογραφία που δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς στα social media και δείχνει τον 37χρονο πρώην γκαρντ να χαμογελά πάνω σε ένα άλογο.

«Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον Ντελόντε Ουέστ. Έχει πολύ μακρύ δρόμο ακόμα μπροστά του, αλλά έχει κάνει τα πρώτα βήματα και μοιράστηκε αυτό το στιγμιότυπο μαζί μας, ως "ευχαριστώ" για την αγάπη και την υποστήριξη», έγραψε ο Μαρκ Κιούμπαν.

Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP

— Mark Cuban (@mcuban) October 9, 2020