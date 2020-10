Μετά το Game 4 και τη νίκη των Λέικερς επί των Χιτ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετρά 278 εύστοχες βολές στα playoffs.

Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στην 4η θέση της λίστας.

Κορυφή για τον Τζέρι Ουέστ με 455, ενώ ακολουθούν οι Μπίλ Ράσελ με 321 και ο Μάτζικ Τζόνσον με 284.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the #NBAFinals FREE THROWS MADE list! pic.twitter.com/b67T4zX2hH

— NBA (@NBA) October 7, 2020