Απογοητευμένος Ντράγκιτς: «Ρωτάω τον Θεό γιατί τώρα;» (vid)

Ο παίκτης των Χιτ έκανε τα playoffs της ζωής του και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, μέχρι να φτάσει στους Τελικούς. Ο Ντράγκιτς στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, τραυματίστηκε και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει και να βοηθήσει το Μαϊάμι στην «μάχη» που δίνει για τον τίτλο.

Ο Σλοβένος παίκτης, όντας τρομερά απογοητευμένος, έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τα όσα βιώνει και κυρίως για τον τρόπο που το βιώνει, το να μην μπορεί να βοηθήσει τους υπόλοιπους. «Δεν είναι εύκολο να κάθομαι στην άκρη του πάγκου και να βλέπω την ομάδα μου να αγωνίζεται. Φυσικά θα ήθελα να ήμουν εκεί έξω, αλλά δεν ξέρω... Τις περισσότερες φορές ρωτάω τον εαυτό μου, ρωτάω τον τύπο εκεί πάνω γιατί να συμβεί τώρα... Είναι σκληρό. Προσπαθώ να σκεφτώ ότι όλα γίνονται για κάποιον σκοπό».

