ΝΒΑ: Οι νέες φανέλες των Χοκς που θα τιμούν τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (vid)

Η City Edition της φανέλας των Ατλάντα Χοκς θα τιμά τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το «όνειρο» του οποίου σχετικά με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ γεννήθηκε στην Ατλάντα στις 15/1/1929 και τα αρχικά του ονόματός του θα φιγουράρουν στη City Edition της φανέλας των Χοκς σε μαύρο φόντο.

It’s more than a uniform – it’s a commitment. Introducing the 20-21 MLK Nike City Edition uniform.

Proceeds from the sale of this jersey will go to support economic empowerment programs for Atlanta's communities of color.#EarnTheseLetters x #TrueToAtlanta pic.twitter.com/mYsnzHDsMu

