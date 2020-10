«Υπόκλιση» των NBAers στον Τζίμι Μπάτλερ (pics)

Δεν είναι από τους παίκτες που συχνά γνωρίζουν τέτοιου είδους αποθέωση, αλλά την αξίζει και με το παραπάνω και το ΝΒΑ «υποκλίνεται» μπροστά του. Ο Τζίμι Μπάτλερ οδήγησε τους Χιτ στο 2-1 κόντρα στους Λέικερς και εκτός από την νίκη της ομάδας του, μπορεί να απολαμβάνει διάφορα ρεκόρ που έσπασε.

Οι NBAers που παρακολουθήσαν το Game 3 των Τελικών, αποθέωσαν τον ηγέτη των Χιτ, για αυτή την ιστορική βραδιά του. Πρώτος πρώτος ο Ουέιντ, που τον είδε να κάνει κάτι που μόνο εκείνος είχε κάνει μέχρι χθες, ο Μπιλ, ο Εμπίντ, ο Γκομπέρ, ο ΜακΚόλουμ, ο Μίτσελ, ενώ και ο μεγάλος άτυχος του Μαϊάμι, Γκόραν Ντράγκιτς, έστειλε το δικό του μήνυμα κόντρα στους συμπαίκτη του, που βγήκε μπροστά και κάλυψε και το δικό του κενό.

Talk yo sh*t JIMMY!!!! — DWade (@DwyaneWade) October 5, 2020

Ok Jimmy — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 5, 2020

Inspiring — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) October 5, 2020

They really tried to trick us into thinking that Jimmy wasn’t a guy that you want on your team if you wanna win . — Rudy Gobert (@rudygobert27) October 5, 2020

Damn Jimmy really like that. I thought for sure a was coming. Bruh really went to work work — CJ McCollum (@CJMcCollum) October 5, 2020

Jimmy a DOG!!! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) October 5, 2020

I don’t wanna hear anymore Jimmy Butler slander.. that man is TOUGH — Larry Nance Jr (@Larrydn22) October 5, 2020