O Γιόκιτς τραυματίστηκε και οι Χιτ λύγισαν εύκολα τους Νάγκετς με 147-123.

Σε δεύτερη μοίρα πέρασε το ματς για τους Νάγκετς, αφού είδαν τον Νίκολα Γιόκιτς να τραυματίζεται στο γόνατο και να φεύγει άμεσα για τα αποδυτήρια. Στα του παιχνιδιού, οι Χιτ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 147-123 του Ντένβερ.

Μέχρι να φύγει τραυματίας, ο Γιόκιτς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Μάρεϊ να προσθέτει 20 πόντους με 11 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Χάκεζ μέτρησε 20 πόντους με 11 ασίστ.

Ο Πάουελ είχε 25 πόντους, ο Γουίγκινς μέτρησε 19 πόντους, ενώ ο Αντεμπάγιο τελείωσε με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.