Γιόκιτς: Ο προπονητής των Νάγκετς απάντησε για τον τραυματισμό του Joker
Αγωνία για τους Νάγκετς, αφού ο ηγέτης τους λαβώθηκε στην ήττα από τους Χιτ. Ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και σωριάστηκε στο παρκέ. Έδειξε να πονάει πολύ και έφυγε άμεσα για τα αποδυτήρια.
Το Ντένβερ βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα και όλος ο κόσμος περιμένει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποιες θα υποβληθεί.
Για το θέμα με τον Joker μίλησε και ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Έιντελμαν: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Γιόκιτς έχει τραυματισμό στο αριστερό γόνατο και πρέπει να κάνει μαγνητική για να δούμε τι είναι. Αύριο θα μάθουμε περισσότερα και θα προχωρήσουμε ως ομάδα. Ανησυχώ περισσότερο για εκείνον ως άνθρωπο και την απογοήτευση που βιώνει».
