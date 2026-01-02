Πίστονς - Χιτ 112-118: Τους... φρέναραν
Είναι η κορυφαία ομάδα στην Ανατολή φέτος οι Πίστονς αλλά δεν τα κατάφεραν κόντρα στο Μαϊαμι. Οι Χιτ επικράτησαν δύσκολα με 118-112 και έτσι ανέβηκαν στο 19-15 για να ρίξουν στο 25-9 τους ηττημένους.
Ο Πάουελ είχε 26 πόντους, ο Χάκιεζ είχε 19 πόντους και ο Αντεμπάγιο με άλλο ένα νταμπλ νταμπλ στην καριέρα του είχε 15 πόντους και 14 ριμπάουντ για το Μαϊάμι.
Από την άλλη πλευρά κορυφαίος ήταν ο Κάνινγχαμ με 31 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ αλλά δεν έφτασε στους Πίστονς για τους οδηγήσει σε άλλη μια νίκη.
