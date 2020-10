Συγκεκριμένα, ο «βασιλιάς» έχει πάνω από 1839, που είχε ο άλλοτε ηγέτης των Τζαζ.

Ο ΛεΜπρόν μέτρησε 1840 και φυσικά ανεβαίνει ο αριθμός στο Game 3 με τους Χιτ.

Πρώτος παραμένει ο Μάτζικ Τζόνσον με 2346 και όπως φαίνεται θέλει... ψωμιά ο ηγέτης των Λέικερς για να τον φτάσει!

The King keeps racking up the assists #NBAFinals pic.twitter.com/t2Vkujmytm

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 4, 2020