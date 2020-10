Σποέλστρα: «Δεν δίνουμε μια για το τι λέει ο καθένας» (vid)

Οι Χιτ δυσκολεύονται στους Τελικούς κόντρα στους Λέικερς και έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις απώλειες τους βρίσκονται ήδη στο 2-0. Πολλοί μπορεί να τους έχουν ξεγράψει, αλλά όχι ο προπονητής τους, αφού ο Έρικ Σποέλστρα σχολίασε πως είναι σίγουρος ότι η ομάδα του θα επιστρέψει.

«Δεν δίνω μια για το τι πιστεύει ο καθένας. Τι θα χρειαστεί; Ό,τι χρειαστεί. Τόσο απλά. Αν θες κάτι τόσο πολύ, θα βρεις τρόπο. Η ομάδα μας είναι πεισματάρα, επίμονη και πρέπει απλά να βρούμε τρόπο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια».

"We don't give a (expletive) what everybody else thinks," Erik Spoelstra said of his Heat team. pic.twitter.com/yWzKUmL3rJ

— USA TODAY Sports (@usatodaysports) October 3, 2020