Ποτέ ξανά στους Τελικούς του ΝΒΑ, δύο ομάδες που δεν είχαν πάει στα playoffs την προηγούμενη (pic)

Ιστορία έγραψαν Χιτ και Λέικερς με την παρουσία τους στους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ. Οι δύο ομάδες πέρασαν δύσκολα για να φτάσουν μέχρι εκεί και αυτό αποδεικνύεται. Και οι δύο φιναλίστ πέρυσι έμειναν εκτός playoffs και φέτος κατάφεραν να πάνε μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ με τους Χιτ και τους Λέικερς να δείχνουν ότι όταν μια ομάδα βάζει στόχους και επενδύει σε αυτούς, μια αποτυχία μπορεί να γίνει μόνο το κίνητρο για την κορυφή.

Miami Heat x Los Angeles Lakers

This is the first time in NBA history that the two teams matching up in the NBA Finals did not reach the postseason the season prior.

