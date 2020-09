Το ESPN ανέλυσε τον Ποκουσέφσκι (vid)

Μπορεί η διαδικασία του ντραφτ να μεταφέρθηκε για τον Νοέμβριο, αλλά αυτό δεν αλλάζει την επιθυμία του Αλεξέι Ποκουσέφσκι να επιλεχθεί όσο ψηλότερα μπορεί.

Ο Μάικ Σμιτς, αναλυτής του ESPN ανέλυσε τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο μυστήριο» αφού δεν τον έχουν δει σε πολλά παιχνίδια.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ανέφερε ο αναλυτής του ESPN ήταν ότι, «είναι ένα μοναδικό ταλέντο με ύψος 2,12μ. που μπορεί να χειριστεί τη μπάλα, να πασάρει, να σουτάρει και να κόψει αντιπάλους, ενώ ξεκαθάρισε πως είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον prospect σε βάθος χρόνου».

New breakdown on the youngest player in the draft, Aleksej Pokusevski. The 7-footer is a unique talent given his size, handle, passing feel, shooting touch + shot blocking instincts. Pokusevski, however, still has questions to answer about his toughness, physicality & durability. pic.twitter.com/euWiR1MY7k

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) September 24, 2020