Χάουαρντ όπως Κόμπι: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει» (vid)

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ χρησιμοποίησε μία έκφραση του Κόμπι Μπράιαντ από τους τελικούς του 2009, για να απαντήσει τι σημαίνει το 3-1 των Λέικερς κόντρα στους Νάγκετς. Ο Κόμπι, όταν η ομάδα του Λος Άντζελες είχε κάνει το 2-0 κόντρα στους Μάτζικ, είχε πει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και ο Χάουαρντ ακολούθησε την ίδια τακτική.

«Είναι απλό. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει», σχολίασε ο «Σούπερμαν». «Θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί. Δεν θα τα παρατήσουν. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, καλά προπονημένη. Το αναγνωρίσουμε αυτό. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά από το όνειρο μας, οπότε δεν θα σηκώσουμε το πόδι από το γκάζι. Πιστεύω πως θα δείξουμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Η ομάδα μας είναι έμπειρη, όπως κι οι προπονητές μας. Ξέρουμε καλά πόσο σημαντική είναι αυτή η σειρά και θα παίξουμε λες και παίζουμε Game 7».

“It’s simple. Job’s not finished.”

Dwight got us thinking about Kobe with this answer. pic.twitter.com/lL9dd5pVk5

