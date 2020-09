Ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic» αποκάλυψε το deal του έμπειρου προπονητή με τους Σικάγο Μπουλς.

Συγκεκριμένα ο Μπίλι Ντόνοβαν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους «Ταύρους» το οποίο θα του αποφέρει 24 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο!

Terms on Billy Donovan's Chicago Bulls head coaching deal: Four years and $24 million-plus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2020