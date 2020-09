Μπουλς: Νέος προπονητής των «ταύρων» ο Ντόνοβαν (pic)

Σημαντική κίνηση για τους Μπουλς, με τους... ταύρους να συμφωνούν με τον Μπίλι Ντόνοβαν. Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Άντριαν Βοναρόφσκι οι δύο πλευρές τα βρήκαν και έτσι ο Ντόνοβαν μετά τους Θάντερ στους οποίους τα πέντε χρόνια είχε μια συμμετοχή σε τελικούς Δύσης και άλλες τέσσερις παρουσίες σε playoffs θα βρίσκεται στο πάγκο της ομάδας του Σικάγο.

Billy Donovan has agreed to a deal to become the next coach of the Chicago Bulls, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2020