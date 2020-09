O Χίροου διέλυσε το ρεκόρ του Ουέιντ και εκείνος δεν το άφησε ασχολίαστο! (vid)

Ο ρούκι των Χιτ έγραψε ιστορία, αφού ο Τάιλερ Χίροου έκανε μια απίστευτη εμφάνιση κόντρα στους Σέλτικς. Ο νεαρός άσος τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μόλις 36 λεπτά συμμετοχής. Αυτό είναι ρεκόρ για ρούκι σε αγώνα playoff, με τον Ουέιντ να το κρατά μέχρι και σήμερα.

Ο θρύλος του Μαϊάμι δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός και τόνισε πως ήταν ωραία όσο το είχε προσθέτοντας και ένα εικονίδιο που γελάει. Ο Ουέιντ κρατούσε αυτό το ρεκόρ 16 χρόνια, αλλά ήρθε η ώρα να δώσει την σκυτάλη.

It was a great record while it lasted https://t.co/U8Gp7g6SXl

— DWade (@DwyaneWade) September 24, 2020