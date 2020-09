Ο Αντετοκούνμπο στους 100 πιο influential ανθρώπους για το 2020 σύμφωνα με το «Time»! (pic)

Τα λόγια έχουν γίνει περιττά και τα επιτεύγματα αυτού του παιδιού έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μας κάνει για ακόμα μια φορά υπερήφανους και σύμφωνα με το περιοδικό «Time» είναι στους 100 πιο επιδραστικούς η αλλιώς influential ανθρώπους για το 2020. Ο Έλληνας σταρ είναι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο MVP του ΝΒΑ και σίγουρα έχει καταφέρει να έχει μια θέση στην καρδιά των ανθρώπων, εκτός από τα μπασκετικά του κατορθώματα. Μαζί του στην φετινή λίστα άλλοι 7 αθλητές (Ουέιντ, Οσάκα, Χάμιλτον, Ραπίνο, Μουρ, Φέλιξ, Μαχόμς), ενώ το ρεκόρ του αθλητή με τις περισσότερες παρουσίες στην λίστα κρατά ο ΛεΜπρον Τζέιμς με 4 (2005, 2013, 2017, 2019) και ο Γουντς ακολουθεί με 3.

Το περιοδικό στο δημοσιεύμα του έχει ζητήσει από τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ να μιλήσει για τον ηγέτη του Μιλγουόκι και τα λόγια όλων των υπολοίπων είναι περιττά.

«Είμαι πολύ σίγουρος ότι ο Γιάννης θα κάνει κι άλλα ρεκόρ στο ΝΒΑ, ήδη έχει πολλά. Αλλά ένας ήρωας αθλητής είναι πάνω από τα ρεκόρ. Ο Γιάννης είναι παράδειγμα που στέκεται σε όσα πιστεύει. Πήγε τους Μπακς στα playoffs και εκείνος και η ομάδα του επαναστάτησαν, αρνούμενοι να παίξουν. Μια φορά ρώτησα τον Γιάννη τι σημαίνει το όνομα του και μου είπε, 'το στέμμα έχει φτάσει' ή αλλιώς ο Βασιλιάς είναι εδώ. Βέβαια και είναι».

"I once asked Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) what his name meant, and he told me 'the crown has arrived.' It certainly has," Kareem Abdul-Jabbar(@kaj33) writes #TIME100 https://t.co/VbCqnd5Ewo

— TIME (@TIME) September 23, 2020